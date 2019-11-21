Süleyman Soylu'nun 'lanet' dediği dizinin oyuncuları 2 kişiyi dövdü

Mafya konulu diziler tartışılmaya devam ediyor. Gençleri şiddete özendirmek ve zehirlemekle eleştiriliyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Çukur" ile birlikte sert tepki gösterdiği "Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana" dizisi oyuncuları, bu kez de çıkardıkları kavgayla gündemde.