İsmail Küçükkaya EYT mağduru çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu çözeriz dedi

Yaş sınırına takılarak emekli olamayanlardan biri de FOX sunucusu İsmail Küçükkaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Programda, son günlerde gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da konuşuldu. İsmail Küçükkaya, EYT konusunda kendisinin de mağdur olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

-"Ben 1992'de Hürriyet'te çalışmaya başladım. 3 yıl sigortasız çalıştım. 95'te Sabah gazetesine geçince sigortalı oldum. Ben bugüne kadar aralıksız gazetecilik yaptım. Primlerim hep zamanında ödendi. Fikir işçisi olduğum için yüksek de ödendi.

-Ben normalde EYT'liyim. İşe başladığımda şu kadar yıl çalışırsan, bu kadar prim ödersen emekli olursun dediler. Oyun başladıktan sonra oyunu değiştirdiler, ben de mağdurum."

Kemal Kılıçdaroğlu ise iktidara geldiklerinde aile sigortasını getireceklerini, böylece EYT sorununun giderilebileceğini ifade etti.