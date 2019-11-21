Selim Soydan: Milli Takım'da primler dağıtıldı

A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Selim Soydan, "Primler dağıtıldı, gününde hem de. Hepsinin prim listesini de Şenol hoca yaptı, iş bitti. Hiç kimse de duymadı mesela" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Selim Soydan, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

''Sahada çalınacak müziklere bile hoca karar veriyor''

Türk Telekom Stadyumu'nda çalınan Plevne Marşı'nı Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in belirlediğini söyleyen Soydan, "Şenol hoca korkunç derecede işine bağlı bir insan. Sahada çalınacak müzikler var ya, onlara bile kendisi karar veriyor. İzlanda maçında sahada çalınan müzikleri kendisi belirledi. Öylesine çalışkan bir insanla çalışıyorum" dedi.

"Primler dağıtıldı, gününde hem de''

Grubunu 2. sırada tamamlayan Milli Takım'da futbolcuların primlerinin de dağıtıldığını belirten Soydan, "Primler dağıtıldı, gününde hem de. Hepsinin prim listesini de Şenol hoca yaptı, iş bitti. Hiç kimse de duymadı mesela" ifadelerini kullandı.