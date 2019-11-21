Nihat Özdemir'den uyarı: Herkesin canı yanacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ''Herkes ayağını denk alsın, ayağını yorganına göre uzatsın. Finansal durumlarını yola koysun. Aksi takdirde Ocak ayında ligden düşürme, puan silme gibi işlemleri başlatacağız. Herkesin canı yanacak.'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.

''Futbol pastasını daha da büyütmemiz gerekiyor''

"TFF olarak marka değerini artırmak için yoğun bir çaba sarfediyoruz. Mehmet Sepil başkanlığında oluşan yeni Kulüpler Birliği ile sık sık bir araya geleceğiz Geçen hafta ilk toplantımızı yaptık. Planlarımızı kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Ortak hayallerimiz için omuz omuza vermemiz gerekiyor. Bunun yolu da dostça rekabetten geçmektedir. Premier Lig, dünyanın en güçlü ekonomisine sahiptir. Bu güce nasıl ulaştıklaırnı anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Chelsea ile Liverpool arasındaki UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptık. Gala gecesinde her iki kulübün yöneticileri, "Biz her gün dostuz, ancak 1 gün rakibiz" dediler. Bizim de 364 gün dost, 1 gün rakip olmamız gerekiyor. Futbol pastasını daha da büyütmemiz gerekiyor. Süper Lig'in izlenme oranını artırmamız gerekiyor. Yayıncı kuruluşun bu konudaki destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."

''Süper Lig'in izlenme oranını artırmayı hedefliyoruz''

''Süper Kupa’yı 4 takıma çıkararak yurt dışında oynatmayı düşünüyoruz'' diyen Özdemir, ''Futbol ekonomisinde Avrupa'da 6.'yız. Yeni pazarlar bulmayı ve Süper Lig'in izlenme oranını artırmayı hedefliyoruz. Futbol pastasını büyütmeliyiz. Güçlü futbol ekonomisi için gençlere yönelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'ne iki takım göndermeliyiz''

Özdemir, "Şampiyonlar Ligi'ne bir değil, iki takım göndermeliyiz! 12 yıldır tek takımla katılıyoruz, mali kaybı siz hesap edin! Son yıllarda arzuladığımız sonuçlardan uzağız, bu tabloyu tersine çevirmeliyiz. Avrupa'da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi geliriyle ayakta duruyor.'' dedi.

''Herkesin canı yanacak''

Kulüpleri uyaran Özdemir, 'Herkes ayağını denk alsın, ayağını yorganına göre uzatsın. Finansal durumlarını yola koysun. Aksi takdirde Ocak ayında ligden düşürme, transfer yasağı, puan silme gibi işlemleri başlatacağız. Herkesin canı yanacak. Asıl sorunumuz kontrolsüzce yapılan harcamalar. Artık böyle harcamalar yapamayız. Biz denk bütçeye önem veriyoruz.'' dedi.