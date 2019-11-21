Cristiano Ronaldo'yla Georgina Rodriguez evlendi iddiası
İtalyan medyası, Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez ile Fas'ta evlendiğini iddia etti.
İtalya’nın önde gelen dergilerden Novella 2000, bütün dünyayı şaşırtan bir iddia ortaya attı.
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“Bomba patladı” başlığıyla verilen haberde Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlendiği yazıldı.
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Haberde çiftin birkaç gün önce Fas’ta sade bir törenle dünya evine girdiği ifade edildi.
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Ronaldo ve Georgina Rodriguez için Fas'ta küçük bir kutlama yapıldığı belirtilirken, organizasyonu Ronaldo’nun yakın arkadaşı kickbox şampiyonu Badr Hari’nin düzenlediği ifade edildi.
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