Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki güvenli bölgeye ilişkin "145 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusundan ve batısından tacizler geliyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

- TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ’lıyı Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

- Harekat bölgesindeki tacizlerin engellenmesi için Ruslarla görüşüyoruz.

- (Barış Pınarı Harekatı) 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildi.

- (Barış Pınarı Harekatı) Bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir.

- Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız.

- Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz.

- (KKTC bayrağının yakılması) En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak.

- FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden uzaklaştırıldı, 909 emekli personelin rütbeleri geri alındı.

- (TSK'dan) FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi.