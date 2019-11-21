NBA'in genç yıldızı Luka Doncic alev aldı 20 yaşında tarihe geçti

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in "triple-double"lık performansıyla tarihe geçtiği maçta Golden State Warriors'ı yendi.

Dallas Mavericks, 20 yaşındaki Sloven basketbolcu Luka Doncic’in 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle “triple-double” yaptığı mücadelede ağırladığı Golden State Warriors’ı 142-94 mağlup etti.

Doncic, NBA’de üst üste iki maçta en az 35 sayılık “triple-double” yapan en genç oyuncu oldu.

25 dakika içinde yaptı

Ayrıca Doncic, 35 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistlik performansını sadece 25 dakika oynayarak gerçekleştirdi.

Bu sezon 9. maçını kazanan Mavericks’te Tim Hardaway Jr 20, Jalen Brunson 15 sayı kaydetti. Warriors’ta Eric Paschall’ın 22, Ky Bowman’ın 16 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.