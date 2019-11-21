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6 yıl boyunca Türkiye'de yaşayıp İngiltere'yi dolandırdı

83 yaşındaki emekli hırsız, Türkiye'de güneşin ve güzel hayatın tadını çıkarırken 6 yıl boyunca İngiltere'yi dolandırdı. İşte Terence Carolan'ın ilginç hikayesi...

Terence Carolan bir İngiliz vatandaşı. Yıllar önce geldiği Türkiye'ye hayran kalınca burada yaşamak istedi ancak bir sorun vardı. Türkiye'de yaşadığı takdirde emekli maaşını alamayacaktı.

İhtiyar dolandırıcı kendisini Scunthorpe'da yaşıyormuş gibi gösterirken Türkiye'nin en güzel sahil kasabalarında ikamet ediyordu. Bu sayede hem parasını alıyor, hem de daha yüksek bir refah içerisinde yaşıyordu.

Geçtiğimiz yıl bir kontrol sırasında Carolan'ın Türkiye'de yaşadığı belirlendi. İngiliz adam bu durumu Türk yetkililere açıklamakta zorlandı. Durumun İngiltere hükümetine bildirilmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

"Türkiye'de daha bol hava olduğu için" burada yaşadığını söyleyen Carolan, kendisine ödenen paraları geri ödemek zorunda kaldı. Ancak yine de kendisine dava açıldı.

Suçlamaları kabul etti

Carolan, tüm suçlamaları kabul ederek kızının adresine gönderilen tüm paraları aldığını kabul etti. Bir kaç kez yanlış beyanda da bulunduğunu belirten Carolan, bazı ödemeleri ise unuttuğu için yapmadığını iddia etti.

Dolandırıcılık nedeniyle açılan davada Carolan'a 12 haftalık 'ertelenmiş' hapis cezası verildi.

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