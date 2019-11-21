Sözcü yazarı Rahmi Turan kullanıldı mı? Ahmet Hakan'dan çarpıcı yazı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir CHP'linin görüştüğü iddiasını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan için "Bu işe alet mi oluyor?" diye sordu.

Rahmi Turan, “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li bir isimle Beştepe’de görüşme yaptığı ve ‘Senin ana muhalefet partisinin genel başkanı olman lazım’ dediğini iddia etmiş, CHP'li isme ulaşmaya çalıştığını, ancak bu ismin kendisine cevap vermediğini söylemişti.

Hakan, “Erdoğan’ın başında Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu bir CHP’den gayet memnun olması gerekir” diye yazdı.

"Rahmi Turan bu işe alet mi oluyor?"

Ahmet Hakan, kaleme aldığı yeni yazsında "Yoksa... Yoksa... Kemal Bey’in karşısına çıkabilecek aday... Şimdiden “Erdoğan’ın adamı, Külliye’nin adayı” falan diye zan altında mı bırakılmak isteniyor? Rahmi Turan da bu işe alet mi oluyor?" yorumunu yaptı.

"Erdoğan açısından dertsiz başa dert almak demek"

Hakan, Erdoğan’ın başına CHP Genel Başkanlığı'ndaki bir değişikliğin dert açabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Seçim kazanamayan, yüzde 25’i geçemeyen, etkili bir muhalefet yapamayan, toplumun tüm kesimlerini etkileyemeyen, iktidarı bir türlü sarsamayan ve senelerdir bir alternatif haline gelemeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başından gitmesini istemek... Tayyip Erdoğan açısından dertsiz başa dert almaktan farksız değildir.

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