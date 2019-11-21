MHP'li Semih Yalçın twitleriyle sarstı! Rahmi Turan çıplaklıkla şöhret olmuş

BEŞTEPE'ye çıkan CHP'li iddiasıyla gündeme oturan Rahmi Turan hakkında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan zehir zemberek twitler geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ı FETÖ'cü olmakla itham etti. Rahmi Turan'ır Fethullah Gülen'e 'hocaefendi' diye hitap ettiğini aktaran Semih Yalçın, "Kuyuya taşı atan meczup; daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi medyada ahlaksızlık ve çıplaklıkla şöhret bulmuş fosil gazeteci Rahmi Turan..." diye yazdı.

Twitter hesabından Rahmi Turan'a saydıran Semih Yalçın, 'fosil' benzetmesi yapıp şunları yazdı:

-An itibarıyla Habertürk televizyonunda; bir delinin kuyuya attığı taşın tartışılması yapılıyor. Cumhur İttifakının aldığı siyasi kararlar kimi neden bu kadar rahatsız ediyor? Anlamak oldukça zor!

-Kuyuya taşı atan meczup; daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi medyada ahlaksızlık ve çıplaklıkla şöhret bulmuş fosil gazeteci Rahmi Turan; bir zamanlar “Diken” başlığıyla çıkan köşe yazılarında FETÖ elebaşı için “Hocaefendi” diyerek methiyeler dizerken, şimdi hiç üzerine bile alınmadan FETÖ aleyhtarıymış gibi “tefsirişerif”lerini sıralıyor. Hiçkimse siyaseti başkalarına iftira atarak, yalan yazarak, magazin gazeteciliği ve teşhirci gazetecilikle yapamaz.

4-MHP’ye ve Ak partiye kafayı takıp 2009’dan beri partimiz aleyhinde alçakça iftira kampanyaları ve algı operasyonları düzenleyen FETÖ, bunları kendi medyasından idare etmişti. R.Turan ve benzeri fırsatçı MHP muarızları da cephe gerisinden düzenbazlar korosuna destek vermiştir. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) November 20, 2019

FETÖ'nün yarım bıraktığı işi yapıyor

5-Rahmi Turan, FETÖ’nün 15 Temmuz ihanetinden sonra yarım bıraktığı işi kaldığı yerden sabırla götürerek MHP ve Ak Parti aleyhindeki yalan ve iftiraların medya ayağı görevini ifa etmiş bir kişidir. Hem de büyük bir utanmazlık ve pişkinlikle…



Rahmi Turan için FETÖ iddianamesi hazırlanmalı

-Emin Çölaşan gibi hakkında FETÖ iddianamesi düzenlenmesi gereken gazetecilerden biri de Rahmi Turan’dır.