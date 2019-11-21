Tuna Ofis'ten yeni mağazaya özel %40 indirim fırsatı

Tasarımın evrensel değerlerinden ödün vermeden, hem tedarikçilerinin hem de müşterilerinin beklenti ve önceliklerine uyumlu çözümler üreten Tuna Ofis, bugünün modern tasarımlarını yüzde 40 indirim ile müşterileriyle buluşturuyor.

Ofis mobilya sektörünün önde gelen markalarından Tuna Ofis, Altunizade'de hizmet verdiği Genel Müdürlük ve showroom'unu, yatırımcısı olduğu Sofitel Taksim Hotel'e taşıdı.

Daha merkezi bir lokasyonda hizmet vermeye başlayan Tuna Ofis, çok katlı yapıdan tek katlı yapıya geçerek, misafirlerine tüm ürünlerini bir arada keşfedebilme imkânı sunuyor. Ofislerini tasarım ve ergonomi ile buluşturmak isteyenler, Tuna Ofis’in yeni showroom’una gelerek 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli yüzde 40 indirim fırsatından yararlanabilecekler.

Tuna Ofis'in satış, pazarlama ve tasarım departmanlarının da yer aldığı yeni ofis, 1.600 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Marka ayrıca, içerisinde yer aldığı Sofitel Taksim Hotel mobilyalarının tamamına yakınının üretimini gerçekleştirdi.

Üretime Aralıksız Devam Ediyor

1970 yılında kurulan Tuna Ofis, tüm dünyadaki değişen trendler ve kullanıcıların değişen talepleri göz önünde bulundurularak ürünler ve tasarımlar üzerinde AR-GE çalışmalarını devam ettiriyor. Avrupa’nın en önemli ofis koltuğu markalarından Girsberger’in 27 senedir dünya çapındaki tek ortağı olan Tuna Ofis, İstanbul Silivri’deki 55 bin metrekarelik modern üretim tesislerinde, Tuna Ofis, Tuna Girsberger ve Tuna Ev markalarının üretimini gerçekleştiriyor.