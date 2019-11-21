HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Asvel deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Fransa deplasmanında LDLC Asvel Villeurbanne ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.45'te deplasmanda Fransız ekibi LDLC Asvel Villeurbanne ile mücadele edecek. Fenerbahçe ligde geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 7 mağlubiyetle 17. sırada bulunurken, Asvel ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucu 9. sırada yer alıyor.

3. randevu
Asvel ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler de Fransız temsilcisi de 1'er galibiyet aldı. İki takım en son 9 Aralık 2009 yılında İstanbul'da karşılaştı ve Asvel parkeden 68-61 galip ayrıldı.

Bu sezon Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, son 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte CSKA Moskova ve Barcelona ile deplasmanda karşılaştı. Asvel maçı ile deplasman turnesini tamamlayacak olan Fenerbahçe daha sonra 3 karşılaşmayı evinde oynayacak.

İstatistiklerle iki takım
Ligde Fenerbahçe 72.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Asvel Villeurbanne ise 71.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Derrick Williams 10.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Asvel'de de Tonya Jekiri 11.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Fenerbahçe'de sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, takım kafilesinde yer almıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Cengiz'den Falcao sorusuna Van Persie'li gönderme
MHP'li Semih Yalçın twitleriyle sarstı! Rahmi Turan çıplaklıkla şöhret olmuş
Vergi borcu olanlar dikkat! Ödemediyseniz son 10 gün
Sözcü yazarı Rahmi Turan kullanıldı mı? Ahmet Hakan'dan çarpıcı yazı
Beşiktaş 56 maçta 50 gol atan Andraz Sporar'ı transfer ediyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı'na tokat gibi yanıt!
ÖNCEKİ HABERLER
Kolay ana yemek tarifleri bademli biftek nasıl yapılır?
Tuna Ofis'ten yeni mağazaya özel %40 indirim fırsatı
Yaşar Büyükanıt'ın cenaze merasimi için detaylar netleşti
Honda Civic hatchback yenilendi şimdi daha sportif
Fuhuş iddiasına karışan Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı
Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'ın emniyette verdiği ifade
Yorumlar