Kolay ana yemek tarifleri bademli biftek nasıl yapılır?

Ana yemek tarifi arayanlar için etli ana yemek önerisi olarak bademli biftek tarifi hazırladık. Kolay etli ana yemek tarifleri arasında gösterilen bademli biftek yapımı için 5 dakikalık basit hazırlıklar yeterli. İşte bademli biftek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorularının yanıtları.

Et yemekleri ana yemeklerin vazgeçilmezleridir. Etli ana yemek tarifleri çoğunlukla kolay değildir zaman alır. Ancak bademli biftek tarifi kolay etli ana yemek tarifleri arasında gösterebileceğiniz lezzetli bir tarif. Biz de fazla vakti olmayan, mutfakta uzun saatler geçirmek istemeyenler için kolay etli ana yemek tarifi olan bademli biftek tarifi hazırladık. Bademli biftek için gerekli malzemeler arasında 10 adet biftek, 1 çorba kaşığı soya sosu, yarım su bardağı zeytinyağ, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, 10 adet sivri biber, yarım çorba kaşığı tuz, yarım su bardağı badem var.

Bademli biftek için biftekleri iri şeritler halinde doğrayıp geniş bir tavaya alın. Üzerine 1 çorba kaşığı soya sosu ilave edin. Zeytinyağını da ekleyip 3-5 dakika kavurun. Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsağı kıyın, sivri biberleri şeritler halinde kesin. Soğanı, sarımsağı ve sivri biberleri tencereye atıp 10 dakika soteleyin. Suyu ilave ederek 15-20 dakika pişirin. İndirmeye yakın kavurduğunuz bademleri ve tuzu ekleyin. Sıcak olarak servis edin.

Not: Bu tarif 4 kişiliktir!