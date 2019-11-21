Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak teslim tarihi belli oldu

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadalu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Tuzla’da yapımı devam eden çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu.

Demir, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, “Planlanan süreden yaklaşık bir yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük. İnşallah 2020’nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Tersaneyle konuşmalarımızda bu çalışmaların gidişatından memnun olduklarını gördük. Biz de gidişattan memnunuz. Bu incelemeyi yaparken çeşitli ürünlerin yerlileştirilmesi, yerli ürünler ve projeler kullanılmasıyla ilgili de yerinde tespitler yaptık. İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye'de, dünyada iddialı olacaktır. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

TCG Anadolu gemisi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı.

Asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu gemisinin inşaatına İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi'nde devam ediliyor. TCG Anadolu, dört adet mekanize çıkarma aracı, iki adet hava yastıklı çıkarma aracı, iki adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.

Teknik özellikleri:

Uzunluk: 231.82 m

Uçuş güvertesi uzunluğu: 202 m

Genişlik: 32 m

Yükseklik: 58 m

Azami Surat: ~ 21 knot (tam yuk ile)

Sürekli Ekonomik Surat: 16 knot

Menzil: 9.000 nm

Seyir Süresi: 30 gün (lojistik destek almadan)

Hizmet Süresi: 40 yıl

Denizcilik Özelliği

Deniz Durumu 5’te, uçar birlik operasyonları

Deniz Durumu 4’te, yükleme ve boşaltma operasyonları

Uçuş Güvertesi: 5.440 m2 (6 adet iniş noktası, maksimum 35 tona kadar ağırlıktaki platformların inişine uygun)

Hangar Alanı: 900 m2 (F-35B, S-70B, AW-149, CH-47, vb)

Dok Alanı: 1.165 m2 (4 x LCM veya 2 x LCVP)

Ağır Yük Garajı: 1.410 m2 (Tank, AAV, TEU Konteyner, vb)

Hafif Kargo Garajı: 1.880 m2 (AAV, ZPT, Konteyner, vb)

12 derece eğimli kalkış rampası