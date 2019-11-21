Şenol Güneş'ten olay sözler: Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, ''Benim zamanımda paramı aldılar ama ben işime devam ettim. Şimdi bana 'paracı' diyenler ülkeyi soyuyor.'' dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtladı.

''Bana bu görevi layık gördükleri için ülkeme, halkıma ve cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum." diyen Güneş, şu ifadeleri kullandı;

''Bizde gönül sevdası var, saygı var, samimiyet var. Biz bunları vermeye çalışacağız. 52 senedir bu işin içerisindeyim. Çok kulüpte çalıştım. Bana bazen 'paracı' diyenler oldu. Burada hep beraberiz. Eğer borcum olan biri varsa ödeyeyim. Bana borcu olan varsa hakkımı helal ediyorum."

''Türk insanına imkan ve zaman verirseniz her şeyi başarır''

Hedeflerinin 2022 Dünya Kupası olduğunu ifade eden Güneş, ''Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak, oradaki finallere gitmek. Milli Takımın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık. Eskiden futbolculara değer verilmiyordu, kız bile verilmiyordu. Şimdi ise tam tersi oldu. Madem herkes futboldan anlamıyor ama konuşuyor. Ben de ekonomiden anlamıyorum ama konuşayım bari. Türk insanına imkan ve zaman verirseniz her şeyi başarır.'' dedi.





''Bana 'paracı' diyenler ülkeyi soyuyor''

Paranın her şey olmadığının altını çizen Güneş, ''Para insanı bozar. Milli takımda çocuklara keyif almaya bakın dedik önce, sonuç ortada. Siz eğer keyif alacak bir oyun ortaya koyarsanız para sonuçtur, para gelir. Benim zamanımda paramı aldılar ama ben işime devam ettim. Şimdi bana 'paracı' diyenler ülkeyi soyuyor. Nerede yaşıyoruz biz? Futbolu zenginleştirmek lazım ama sadece parayla değil. Değer kazanmak lazım. Değer kazanınca para zaten geliyor." ifadelerini kullandı.

''Lucescu'ya da teşekkür ediyorum''

Lucescu'ya teşekkür eden deneyimli teknik adam, ''Lucescu'ya da teşekkür ediyorum. Ettim ama bir daha edeyim. Etmeyenler de vardı. Futbolu zenginleştirmek lazım ama sadece parayla değil. Değer kazanmak lazım. Değer kazanınca para zaten geliyor. Bazen hızlı konuşuyorum, farklı konuşuyorum. Beni anlamadıklarını söylüyorlar. Anlamayanların bazıları 5 yıl sonra anlıyorlar ama anlamadıkları halde yorumluyorlar. Beni anlamıyorsanız nasıl yorumluyorsunuz? Bunu da ben anlamıyorum." dedi.





''Futbolculara yanlış paralar veriyoruz, kulüpler batmış''

Türk futbolunun ekonomi yapısını ele alan Şenol Güneş, ''Futbolculara yanlış paralar veriyoruz, kulüpler batmış. Ekonomik düzen bizim futbolu bozuyor. Kulüplerin ekonomik olarak iyi yönetildiğini düşünüyorum. İnsan bulunduğu yerde mutluysa orada başarılı olur. Ben şu an mutlu olarak çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

''Arda Turan'ı bitirdik, tükettik''

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın zirveden dibi gördüğünü ifade eden Güneş, ''Arda Turan kendi kendine bitmedi, biz hep beraber, el birliği ile dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik, tükettik. Evet hataları var, sizin hatalarınız yok mu? Barcelona'da Arda'nın evine gidip yatan kalkanlar, bugün başka şeyler söylüyor." dedi.