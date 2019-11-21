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Ahmet Davutoğlu cephesinden çok konuşulacak iddia! İstifa edip bize katılacaklar

Ak Parti'den istifa edip yeni parti çalışmalarına hız veren Ahmet Davutoğlu ekibinden yeni bir iddia geldi. İddiaya göre; parti kurulduktan sonra belediye meclis üyelerinden de çok sayıda katılım olacak. Katılacağı iddia edilen isimler arasında milletvekili Mustafa Yeneroğlu da var.

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin tabelasını Aralık ayının ilk haftası asacak. Davutoğlu ekibinin iddiasına göre parti kurulduktan sonra belediye meclis üyelerinden de çok sayıda katılım olacak.

Mustafa Yeneroğlu da Davutoğlu'yla görüşüyor

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre; bir süre önce AK Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Davutoğlu ile zaman zaman görüşmeler yapıyor. Yeneroğlu’nun Davutoğlu ile birlikte hareket edeceği iddia edildi. Davutoğlu’na yakın kaynak, “Görüntü o, ama kesinleşmesi lazım” ifadesini kullandı.

Partiyi kurun, gelelim' dediler

Davutoğlu’na yakın kaynak, “Çok sayıda belediye meclis üyesi var bize katılmak isteyen. ‘Partiyi kurun, gelelim’ çok belediye meclis üyesi var. Biz belediyelerde ağırlığımızı hissettiririz parti kurulduğu zaman. Birçok ilçeden bu mesajları alıyoruz. Türkiye genelinde bize katılmak isteyen belediye meclis üyeleri bulunuyor. İktidar kanadında olan belediye meclis üyelerinde azınlığa düşme söz konusu olabilir" iddiasında bulundu.

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