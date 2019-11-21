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'Horolop şorolop' deyip tartışma başlatmıştı! AK Partili Çamlı anlamını açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "İstanbul milli bir zihniyetten alınıp horolop şorolop bir zihniyete teslim edildi" sözlerine açıklık getirdi. Çamlı, "Horolop şorolop; hafif adam, günübirlik adam" diye konuştu.

Söz konusu ifadelerle ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Çamlı, 'horolop şorolop' ifadelerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığını söyledi.

"Literatüre yeni kavramlar katıyorum" diyen AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP ve HDP yüzde 99 tantanacı"

-Bunlar halkımızın kullandığı kavramlar. Bazıları kullanmayabilir. İmaj makerların tezgâhlarından çıkanlar kullanmayabilir. 50 tane adam geziyor peşlerinde. Biz orijinaliz, neyse o. Tantanacı literatürde vardır. CHP ve HDP yüzde 99 tantanacı. Gürültü yapıyor, dikkat çekiyor. Literatüre yeni kavramlar da katıyorum. Benim kullandığım bu gibi sözler sipariş ile olmuyor, birden geliyor.

"Çamuriyetçi ekip var"

Horolop şorolop şu; hafif adam, günübirlik adam. Meclis üyesi olmak istiyor mesela, yanınıza gelip namaz kılıyor. Rakı içen adam ile rakı içiyor.

-İradesi olmayan kendince hedefi olan bu hedef kesinlikle maddidir. Bu bir insan karakteri. Papyonlu Ekrem için geçerli bir söz. Bizim takım sosyal medyada aktif değil karşı tarafta tantanacı, çamuriyetçi ekip var ve bu işte çok mahir. Tiyatrocular da o ekipte daha çok. Ama ben mesajlar alıyorum. ‘İçimizin yağını eritiyorsun. Yetmez’ diyorlar. Dil bilgisi yanlışlarım olabilir, eleştiriliyor. Bunlar tamamen klavye kullanımından, klavyeden kaynaklı hatalar. Mesela şoför deniyor, akla bak, şoför olsam ne olur. Hakir görülecek, aşağılanacak bir şey mi? Ben 54 yaşında bir adamım. Fatih’te doğdum. Erbakan hoca ile komşuluk yaptık. Gençliğimden beri babamın yanında siyasetin içinde büyüdüm. Seçim dönemlerine hazırlanırken, çalışmalar için araba kullandığım da oldu.

 'Yeliz' açıklaması: Herkesin var

- (Sosyal medyadan gelen eleştiriler) Neden çıldırayım, adam zavallı. Küfürden, aşağılamaktan başka bir şey bilmiyor. Yok Tayyip’in şoförü, şoför. Bunları söylemeyi biliyor. Yeliz isminde bir hesap olduğuna dair tantana çıkarttılar. Kendi hesabımdan yayımlıyorum. Velev ki öyle, ne olmuş? Hepsinin kendi yandan çarklı hesabı var. Kendileri bu işleri çok iyi yaptıkları için uğraşıyorlar, uğraşsınlar. Acıyorum onlara.

"Papyonlu Ekrem gibiler için"

-Bizim daha önemli şeyler konuşmamız gerek. Horolop şorolopu ben ne için kullanıyorum; papyonlu Ekrem gibiler için. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu öyle değil. O daha farklı. Ekrem’in maksadı belediye başkanı olmak, bir üste yükselmek. Ekrem nereden sinyal alırsa oradan belediye başkanı olur. Horolop şorolop oradan çıktı. Çamur sözüm de öyle. Sosyal medyadan samimi düşüncelerle karşılaşmak isterdim. Tantana yapmadan gerçeği konuşalım, herkes bildiğini söylesin. Ama maalesef sosyal medya bir gayya kutusu. Babam sağ olsaydı 'trend topik' olduğumu duysa "O nedur da" derdi.

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