HABER /  EKONOMİ

OECD'den Türkiye ekonomisi için güzel haber! Büyüme tahmini revize etti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 0,3'ten yüzde 0,3'e, gelecek yıl için de yüzde 1,6'dan yüzde 3'e çıkardı.

OECD "Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, küresel ekonomik görünümün kırılgan olduğu belirtilerek, konjonktürel krizin sağlamlaştığına dair işaretlerin arttığı bildirildi.

Raporda, dünya ekonomisi için eylül ayında yayımlanan ara rapordaki yüzde 2,9'luk 2019 büyüme tahmini korunurken, yüzde 3'lük 2020 büyüme öngörüsü ise yüzde 2,9'a düşürüldü.

Bir önceki raporda -0.3'dü

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Söz konusu oran, bir önceki raporda yüzde eksi 0,3 olarak tahmin edilmişti.

Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahmininin yüzde 3'e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2021'de toparlanarak yüzde 3,2'e çıkacağı kaydedildi.

Türkiye ekonomisi son aylarda toparlandı

Raporda, Türk ekonomisinde büyümenin son aylarda toparlandığı, hükümetin sağladığı teşviklerin iç talebi tahmin edilenden daha fazla canlandırdığı, TL'deki değer kaybının da ihracatı desteklediği vurgulandı.
Küresel ekonomik görünüşün bastırılmış olmaya devam ettiği ve aşağı yönlü risklerin büyüyen politika belirsizliği ve zayıflayan iş iklimi ortasında artış gösterdiği kaydedilen raporda, belirsizliğin dünyadaki şirketler için ana endişe haline geldiği belirtildi.

İlgili Haberler
Tüketici güven endeksi açıklandı Vergi borcu olanlar dikkat! Ödemediyseniz son 10 gün Dolar artan risk iştahıyla Ekim'den beri en düşük seviyesini gördü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Acun Ilıcalı'nın vergi rekortmenleri listesinde yeri belli oldu 41 sıra geriledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu cephesinden çok konuşulacak iddia! İstifa edip bize katılacaklar
Şenol Güneş'ten olay sözler: Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor
Batman'da adliye önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak teslim tarihi belli oldu
Beştepe'ye giden CHP'li kim tartışması! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Mustafa Cengiz'den Falcao sorusuna Van Persie'li gönderme
ÖNCEKİ HABERLER
Yer Adana! Duvardaki 'Ölüü!' yazısının altında ölü bulundu
2. yargı paketi maddeleri içeriğinde neler var son bilgi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükanıt ailesine taziye telefonu
İş yerinde yanaktan 'makas almak' tazminat sebebi
3600 ek gösterge son durum Meclis'ten geçti mi?
Güleda Cankel cinayeti sevgilisi Zafer Pehlivan bir hafta önce mesaj atmış
Yorumlar 1 yorum