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İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı

Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan işçiler, Vezneciler metro istasyonu önünde imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan eylem komitesi başkanı Umut Aydoğan, İBB Meclisinde kurulan "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı raporun, uğradıkları haksızlığı ve hukuksuzluğu ortaya koyduğunu belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vereceği kararı beklediklerini ifade eden Aydoğan, "Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Bu zulmü durdurun. Aileleri parçalanma noktasına gelmiş bu arkadaşlarımın mağduriyetlerini giderin. Bizler her ne olursa olsun birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. 

Hedeflerinin 500 bin imza olduğunu dile getiren Aydoğan, toplayacakları imzaları İBB Başkanlığına sunacaklarını kaydetti.

Aydoğan, konuşmanın ardından ilk imzayı attı. Vatandaşlar da kampanyaya destek verdi. 

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