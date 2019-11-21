KYK burs ödemeleri ne zaman ilk ödeme hangi ayda?

KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri şimdi de KYK burs ödemeleri ne zaman sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İlk KYK burs ödemesi ise 2020 yılının Ocak ayında yapılacak. En düşük burs ücreti 500 lira olacak.

KYK burs sonuçları açıklandı. KYK burs ödemesi 2020 Ocak ayında yapılacak. Burs ücretlerine yeni zam geldi. Üniversite öğrencileri lisans bursu 500 TL'den 550 TL'ye , yüksek lisans bursu 1000 TL'den 1100 TL'ye doktora burs 1500 TL'den 1650 TL'ye yükseldi.

KYK bursları neye göre veriliyor: Başvurusu olumlu sonuçlanan ve önceden burs alan üniversite öğrencileri için kurum 4 kıstasa bakıyor:

Aldığı puana, Yerleştiği üniversiteye ve girdiği bölüme, ailenin ekonomik ve sosyal durumuna.

Burs hakkı kaybetmemek için kurum Üniversitedeki sınav başarı durumuna, not ortalamasına bakıyor.

Peki başka hangi durumlarda KYK bursları kesiliyor:

*Öğrencinin not durumunda başarısız olması,

*Öğrenim gördüğü kurumdan ayrılması, çıkarılması ya da uzaklaştırılması

*Kayıt dondurması Sağlık ya da benzer sebebiyle öğrenim kurumuna devam edememesi

*Öğrenim kurumunda çeşitli sebeplerden dolayı bir yıl ara vermesi Öğrenim gördüğü kurumun kapatılması Kesin hükümle mahkum olması durumunda burs kesilecek.

KREDİ ALAN ÖĞRENCİ BURSLU OLMA İHTİMALİ SÖZ KONUSU MU: İlk başvurusu olumsuz sonuçlanan ve kredi almakta olan öğrenci sonradan durumunda değişiklik olması sebebiyle; Yönetim Kurulunca belirlenen "öncelikli burs verilecek öğrenciler" kapsamına girer. Bu süreci belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir.

KYK BURS SONUÇLARI ÖNGÖRÜLEN AÇIKLANMA TARİHİ: 2018 yılında başvurular 15 Ekim 2018 tarihinde başladı, 21 Ekim 2018 tarihinde sona erdi. Sonuçlar 13 Kasım 2018 tarihinde açıklandı. Yani sonuçlar 23 gün sonra yayınlandı. Bu sene başvurular 16 Ekim 2019 tarihinde başladı, 21 Ekim 2019 tarihinde sona erdi. Aradan 21 gün geçti. Kurum genel olarak KYK burs sonuçlarını bilindiği üzere Kasım ayının ikinci haftası açıklıyor. Buna göre burs - kredi sonuçları 13 Kasım-18 Kasım arasında açıklanması bekleniyor.

BURSLAR NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK: 2019 - 2020 KYK burs ücretleri, ilk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında maaşlar yatırılacaktır.

* TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 6’sı itibariyle

*TC Kimlik Numarası 2 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 7’si itibariyle

*TC Kimlik Numarası 4 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 8’i itibariyle

*TC Kimlik Numarası 6 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 9’u itibariyle

*TC Kimlik Numarası 8 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 10’u itibariyle

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI KONUSUNDA UYARIYOR! Kurumunun resmi web sitesinde taahhütname onayı olarak şu açıklama yapıldı: Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulaması) üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir. KYK burs - kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesinin dikkatli bir şekilde okunması gerekiyor.

2019-2020 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU: 2018-2019 yılları içerisinde KYK burs ücretleri, ne kadar oldu, sorusunun cevabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 500 TL'den 550 TL'ye , yüksek lisans bursu 1000 TL'den 1100 TL'ye doktora burs 1500 TL'den 1650 TL'ye yükseldi