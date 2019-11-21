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Erdoğan ile görüşen CHP'linin ismini verdi! İlhan Kesici'den açıklama geldi

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BEŞTEPE'ye gizlice gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen kişinin İlhan Kesici olduğu öne sürüldü.

İddiayı dile getiren Ebru Baki'nin Habertürk'teki programında Bülent Aydemir oldu. Habertürk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir, İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yaptığı söyledi. Ancak bu görüşmenin Rahmi Turan'ın 9 Kasım'da olduğunu söylediği görüşme olup olmadığı belli değil. 

Bülent Aydemir şu bilgileri verdi:
-İlhan Kesici'nin CHP Genel Başkanlığı'na aday olmak istediğini duyduk. Hatta bir dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Bu isimler akla geliyor. Şimdi biz hem bu isimleri yıpratmış oluyoruz zikrederek ama bu kadar konuşulduktan sonra da bunları ifade etmek lazım. Rahmi Turan'a düşen böyle bir yazı yazdıysa bu ismin kim olduğunu açıklamak olmalı. 

İlhan Kesici Erdoğan ile görüştü mü?
Habertürk'te ismi zikredilen İlhan Kesici twitter hesabından bir açıklama yayınladı ve iddiayı yalanladı. Kesici iddiayı 'çok alçaltıcı ve adi' bulduğunu söyledi. 

İlhan Kesici'nin attığı mesaj şöyle:

İLHAN KESİCİ KİMDİR?

22 Kasım 1948 doğumlu olan İlhan Kesici, 70 yaşında. Bradford Üniversitesi, Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Anavatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak siyaset sahnesine çıktı ve başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'a kaptırdı. Siyaset hayatına CHP'ye geçerek devam etti. 2015 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak meclise girdi. Binhan Kesici ile evli olan İlhan Kesici'nin Aslıhan Kesici isminde bir kızı var. 

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