Başörtülü kadına saldıran kadının ifadesi çıldırttı! Kafam bozuktu 2 tokat attım

Saldırgan kadının izini adım adım süren polis, birçok ulaşım aracı değiştirdiğini tespit etti. Ekipler, Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheliyi Büyükçekmece'de yakaladı. Gözaltına alınan kadın, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.