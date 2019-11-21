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Erdoğan 'alışılmışın dışında olacak' deyip kredi müjdesi verdi

Türkiye Tarım ve Orman Şurası'ndan konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar.... Erdoğan, "Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak savunma sanayisinde dışa bağımlı olmak kadar tehlikelidir." uyarısı yaptı.

"Şu ana kadarki en geniş katılımlı şura olarak kayıtlara geçti" diyen Erdoğan, "15 yıl aradan sonra toplanan şurada sektörün tüm paydaşları önerilerini özgürce ifade etme fırsatı buldu." ifadelerini kullandı.

"Alınan kararlar tarım ve ormancılık sektörünün önümüzdeki 5 yılına şekil verecektir." açıklaması yapan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Hayvan ithali yapmayalım istiyoruz"

-Alınan kararlar tarım ve ormancılık sektörünün geleceğini aydınlatacak önemli adımdır. Artık hayvan ithali yapmayalım istiyoruz. Bu konuda atılmış çok kararlı adımlarımız var.

Ziraat Bankamız çiftçilerimize  kredide bugüne kadar alışılmışın dışında dayanışmayı dürdürecektir. Belki de sizlerle ortaklığa gidecek.

"Ambarın anahtarı kimdeyse güç de ondadır"

-Tarım alanlarının stratejik önemi son dönemde hızla arttı. Gelişmiş ülkeler gıda güvenliklerini garantiye almak istiyor. Ambarın anahtarı kimdeyse güç de ondadır derler. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak savunma sanayisinde dışa bağımlı olmak kadar tehlikelidir. Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim. Türk tarımının küresel şirketlerin kar odaklı çarkları içinde ezdirmeyeceğiz

Tarımsal hasılada dünyada yedinci Avrupa'da birinci sıradayız.

"17.7 milyar dolara çıkardık"

-Tarımsal ürün ihracatımızı 3.7 milyar dolardan 17.7 milyar dolara çıkardık. Ata tohumu projesiyle ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerini koruma altına alıyoruz. 11 Kasım'da tüm Türkiye'de 11 milyon fidan diktik. Kasım ayında fidan dikilir mi diye yaptığımız işe çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri ortaya çıkınca da 11 milyon fidanın 9 milyonu kurur diye işi pişkinliğe vurdular.

Arazilerin bölünmesi sorunu

-Tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz. Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlerini hızlandırıp 10 yılda tamamlayacağız. Tarım ve orman mevzuatını sadeleştireceğiz. Hayvancılıkta yerli ırkların ıslahına ağırlık vereceğiz. Balık işleme sektörünü geliştirip ihracatı artıracağız.

Hayvan başına 100 lira verme kararı

-Bin köye bin tıbbi aromatik bahçe kurulması için çalışma başattık. Tohum sektörünün pazar hedefini büyütüyoruz. Sofralık zeytinin kilogramına 15 kuruş destek vereceğiz. Küçükbaş hayvan varlığını artıracağız. Sürüye katılan hayvan başına 100 lira destek verme kararı aldık.

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