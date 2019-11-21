Şehir Üniversitesi kimin kapanıyor mu? Eğitime ara verilecek açıklaması

İSTANBUL Şehir Üniversitesi, ihtiyati tedbir kararı sebebiyle kapanmanın eşiğine geldi, eğitime ara verilecek. Peki Şehir Üniversitesi kimin neden gündeme oturdu?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da kurucuları arasında bulunduğu Şehir Üniversitesi’nin eğitime ara verme riski ile karşı karşıya olduğu bildirildi. Eski bakanlardan olan Şehir Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Dinçer, üniversitenin elektrik, su ve doğalgaz borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiğini söyledi. Ömer Dinçer, eğitime ara vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

Maaşları ödeyemedik

Ömer Dinçer, duruma ilişkin şunları aktardı:

-“Bizim şu anda yaklaşık 35 milyon lira paramız var. Ama maalesef bu ay maaşları ödeyemedik. “YÖK çok fazla sıkıntı çıkarmadı. Ama bu sorunun çözümünde destek olamadı. Sadece seyrediyor. Biz bu çabalar sonucu finansal krize girersek; diyelim ki elektriği, suyu, doğalgazı ödeyemedik. Çok açık söyleyeyim üniversitede eğitime kendi elimizle ara vermek zorunda kalacağız. Çünkü kış gününde bu şekilde eğitime devam edemeyiz. Ve bu yakın bir zamanda olacak bir şey.”

Ülker destek verecekti

2016 yılında üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olduğunu ve o tarihten sonra siyasetle bağını tamamen kopardığını dile getiren Dinçer, şunları anlattı:

-“Murat Ülker benden önce mütevelli heyeti başkanıydı. Ben Murat Ülker’e ‘Üniversiteye destek olmaya devam edecek misiniz?’ diye sordum. Kendisi de ‘Bunun maddi anlamda maliyet getirdiğini, bana bu maliyeti azaltırsam destek vermeye devam edeceğini’ söyledi. Ben de 5 ay içerisinde bunu azaltacağımı söyledim. Ancak Ülker ile iktidarın arası birkaç ay sonra bozulunca bizi destekleyemeyeceğini belirtti. Bu desteğin gitmesi bizim bir takım değişiklikler yapmamıza neden oldu. Mesela Altunizade’ de çok yüklü kiralar ödüyorduk. Ayrıca bursluluk oranları yüksekti. Mecburen bursluluk oranlarını düşürdük.

Cumhurbaşkanına gitmedik çünkü...

Halkbank’ın bağlı olduğu idari birimin Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğunu ancak yine de Berat Albayrak ile görüşmediklerini söyleyen Dinçer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Varsayalım üniversitenin içinde bulunduğu sıkıntı Albayrak veya sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili. Ancak ben neden onların yanına gideyim.

Çünkü; AK Parti yola çıkarken hukuk devleti diyerek yola çıktı. Hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı. Hukuk devleti diye yola çıkıyorsanız bu ülkede hukuku koruyacak adımlar atmalısınız. Eğer hukukun üstünlüğü varsa; hukuk, cumhurbaşkanının da, bakanında, herkesin de üstündedir. Öyleyse bizim bu sorunu çözmek için bakana, cumhurbaşkanına gitmemiz bizim hukukun üstünde bir gücü meşrulaştırmamız anlamına gelir. Önemli olan ilkelerdir.”

Şehir Üniversitesi kimin?







Kartal'da kampüsü bulunan Şehir Üniversitesi Bilim ve Sanat Vakfı'na ait. Kurucuları arasında eski AK Parti Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve bakanlardan Ömer Dinçer yer alıyor. Ömer Dinçer üniversitenin Mütevelli Heyet başkanı olarak görev yapıyor. Üyeler arasında NOBEL ödüllü Aziz Sancar da yer alıyor.

Şehir Üniversitesi krizi nereden patlak verdi







Şehir Üniversitesi'nin kurulu olduğu arazinin Ahmet Davutoğlu tarafından usülsüz şekilde bedelsiz olarak verildiği iddiası vardı. Danıştay 13. Dairesi Şehir Üniversitesi'ne ait parselin mülkiyetini iptal etti. Arazi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne geçti.

Halkbank'tan 300 milyon TL kredi aldı







İstanbul Şehir Üniversitesi, Kartal ilçesi Dragos'taki kampüsü inşa etmek için Halkbank'tan 300 milyon TL yatırım kredisi almıştı. Karşılığında teminat olarak da ariziyi göstermişti.

Halkbank Danıştay kararı sonrasında kredi alacağı teminatsız kaldığı için ve kredi anapara ve faiz geri ödemelerinde yasal süre olan 90 günün üzerinde gecikme olması dolayısıyla 30 Eylül 2019 tarihinde takip süreci başlattı. Halkbank 18 Ekim 2019 tarihinde de ihtiyati haczin kesin hacze çevrilmesi için ilamsız takip sürecine start verdi.





