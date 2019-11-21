FOX'un sevilen dizisi Her Yerde Sen final yapıyor seyirciler isyanda
FOX TV bir dizinin daha fişini çekti, sevilen dizi Her Yerde Sen 23 Kasım Cumartesi akşamı final bölümüyle ekranlarda olacak.
Başrollerinde Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın rol aldığı Her Yerde Sen dizisinin fişini FOX TV çekti. Dizinin reytinglerinin düşük olması nedeniyle yayın günü değişmişti ki bu da çözüm olmayınca final kararı açıklandı.
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Yeni yayın gününde de reytinglere yeni düşen Her Yerde Sen 23 Kasım Cumartesi saat 20.00'de son olarak ekranlara gelecek.
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Dizinin sevenleri, sosyal medya hesaplarından, alınan erken final kararına isyan etti, dizinin en azından sezon sonuna kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.
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Öte yandan Her Yerde Sen dizisi, Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde "En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü"nün de sahibi olmuştu.
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