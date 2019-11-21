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Faruk Süren aday olacak mı? İlk kez konuştu

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray’ın eski Başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılılarda olası bir seçimde aday olmayacağını belirtti.

Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu’na Galatasaray’ın eski başkanı Faruk Süren de katıldı.

Paneller öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süren, güzel bir sempozyum olduğunu ifade ederek, "Bu çok önemli bir durum. Galatasaray da burayla bağlantılı. Galatasaray'da seçim olur mu olmaz mı onu hukukçular karar verecek. Ama kötü bir şey var; Galatasaray’da bir ötekiler oluşturuldu. Bir bizimkiler, bir ötekiler var. Ayrımcılıklar var, birbirini dava eden insanlar var. Aynı kulübün üyesiyiz dava ediyoruz birbirimizi. Bunlar üzücü hadiseler, güzel değil. Esasında spor hoşluğu keyif vermesi lazım, keyif yok. Herkes dava peşinde. Bir hukukçu öyle bir hukukçu böyle diyor. Bunlar güzel değil" dedi.

"Aday olmayacağım"
Galatasaray başkanlığı için adaylık durumunu hakkında da konuşan Faruk Süren, "Adaylık durumum yok. Her seferinde benim adım çıkıyor. Ben 18 sene önce bu işi bıraktım. Keyfim yerinde gayet iyi seyrediyorum. Bazen hadiselere üzülüyorum. Benim adaylık niyetim yok. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

"Mustafa Cengiz’in Divan’a katılması lazımdı"
Mustafa Cengiz’in katılmadığı divan toplantısı hakkında da sorulan soruya cevap veren Süren, "Bu tepki bir kere liseye ise yanlış bir şey. Neticede kulübün başkanıdır şu anda. Meşruiyeti tartışılıyor ibradan dolayı ama şimdilik mahkemeler tedbir koyduğuna göre kulübün başkanıdır. Katılması lazım. Divan başkanına tepki koymaması lazım. Divanında belli bir yetkileri var. Bunu tabi abartmamak lazım. Ben de yaşadım bunların hepsini. Galatasaray Kulübü Başkanı öyle bir tepki vermez. Gelir oraya oturur konuşur söyleyeceğini söyler" ifadelerini kullandı.

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