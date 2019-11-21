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YÖK'ten Şehir Üniversitesi açıklaması haciz ve krediyle ilgimiz yok

İSTANBUL Şehir Üniversitesi Mütevelli Başkanı Ömer Dinçer'in 'eğitime ara verebiliriz' açıklaması sonrası gözler YÖK'e döndü. YÖK'ten konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

YÖK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, Şehir Üniversitesi'nde eğitim-öğretimi devam eden öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması hususunda azami dikkat ve hassasiyetin gösterileceği bildirildi.

31 Mayıs 2008 tarihinde kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 7 fakültesi ve 1 meslek yüksekokulunda 7 bini aşkın öğrencisiyle yükseköğretime devam ettiği kaydedilirken, vakıf üniversitelerinin idari ve mali mekanizmalarının devlet üniversitelerinden farklı olduğu vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Şehir Üniversitesinin kamuoyuna yansıyan sorununun anlaşılabilmesi için şu hususların bilinmesinde yarar görülmektedir. Vakıf üniversitelerinin idari ve mali mekanizmaları bakımından devlet üniversitelerinden birtakım farklılıkları bulunmaktadır. Söz konusu vakıf üniversiteleri, mali işlemleri ile ilgili olarak kanunen YÖK'ün idaresi ya da yönlendirmesi dışında ve özerk bir statüye sahip olup YÖK'ün yetkisi ancak kaynak aktarımı hallerinde söz konusudur. Dolayısıyla vakıf üniversitelerinin bankalardan kredi kullanması üniversiteler ve bankalar arasındaki özel hukuk ilişkisidir; mer'î mevzuat gereği YÖK'ün onayına veya herhangi bir surette dahline bağlı değildir. Kredi kullanma kararı YÖK'ten bütünüyle bağımsız olarak şekillenmekte ve taraflarca karara bağlanmaktadır."

Hacizle ilgimiz yok

Şehir Üniversitesi’ne gelen haczin, banka tarafından kullandırılan kredinin teminatsız kalması nedeni ile uyguladığı hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

" YÖK, üniversitenin yetkilileriyle bir gecikmeye yol açmadan iletişime geçmiş, yaşadığı sorunlara çözüm olabilecek bütün imkânları ve yolları kullanması beklentisini kendilerine iletmiştir. Diğer taraftan, bir vakıf üniversitesinin kendi yetkileri dâhilinde ve özerk yapıları gereği mali konularda almış olduğu kararların sonucunda karşılaştığı yasal süreçlerden YÖK'ün mesul tutulamayacağı açıktır. Bir üniversitenin talebi üzerine bir bankanın kredi kullandırması ile ilgili durumun sonuçları ile ilişkili olarak YÖK’e herhangi bir makam veya merciden şu veya bu istikamette herhangi bir telkin de vaki değildir. Bu husustaki yorum ve iddialar gerçeği yansıtmaktan uzaktır. YÖK, alacağı kararlarda kamu yararını gözetmek ile mükellef olduğunun zaten farkında ve şuurundadır" 

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