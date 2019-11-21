Türkiye'ye yatırımı erteleyen Volkswagen'in CEO’sundan küstah açıklama

Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türkiye’ye yatırımı erteleyen Volkswagen'in CEO’su Herbert Diess küstah bir açıklamaya imza attı. Diess "İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız" dedi.

Dünyanın en önde gelen otomobil firmalarından Alman menşeili Volkswagen daha önce aldığı Türkiye'ye yatırım kararını, Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askıya almıştı.

Söz konusu yatırımla ilgili Volkswagen CEO'su Herbert Diess yeni bir açıklama yaptı. Diess skandal ifadelere imza attı.

DW'nin haberine göre Diess, profesyonel iş ağı LinkendIn platformunda paylaştığı yazısında, Manisa’da yeni fabrika kurma planlarına açıklık getirirken, son dönemde uluslararası kamuoyunda yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

İngilizce kaleme aldığı "Küresel Şirket Olmanın Anlamı" başlıklı yazısında, son dönemde birçok mektup aldıklarını, kamuoyunda kendilerine çağrılar yapıldığını belirten Diess, şunları söyledi;

"Bir taraftan Volkswagen’ın siyasi bakımdan tarafsız, salt ekonomik değerlendirmeler ışığında karar alması beklentisi dile getirilirken, diğer taraftan Türkiye kararının ahlâki açıdan gözden geçirilmesi beklentisi gündeme getiriliyor"

Türkiye yatırım için çok uygun ortama sahip

Diess, Türkiye'nin büyük pazarı ve gelişmiş sanayisi ile çok uygun bir yatırım lokasyonu oldugunu vurgularken, burada yatırım yapmanın Volkswagen’ın 'ekonomik çıkarına olduğunu' ama buna rağmen son gelişmeler ışığında yeni fabrika açma kararlarını ertelediklerini hatırlattı.

Diess, bu kararlarının gerekçesini, "Eğer şirketler, uluslararası hukuk ve insan haklarının sadece hükümetlerin sorumluluğunda olduğu görüşüyle hareket ederse pazar ekonomisi etik temellerini kaybeder" sözleriyle dile getirdi.

“Bir harp meydanın yanına temel atmayacağız''

Alman Hükümeti ve Avrupa Birliği’nin, Suriye’nin kuzeyine ilişkin değerlendirmesine katıldıklarını dile getiren Diess, Barış Pınarı Harekâtı'nı hedef alarak, “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız.” ifadesini kullandı.

Erdoğan'la görüşmüştü

VW CEO'su Diess, Manisa'da inşa edilmesi hedeflenen otomotiv fabrikası konusunu bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi planlanıyordu. Volkswagen Passat ve Skoda Superb modellerinin üretileceği belirtilen fabrikanın inşasının 2020 yılı sonunda başlaması hedeflendiği açıklanmıştı.