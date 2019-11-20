Acun Ilıcalı'nın vergi rekortmenleri listesinde yeri belli oldu 41 sıra geriledi
2017'de listenin 42. sırasında yerini alan medya patronu Acun Ilıcalı, 2018 yılı vergi rekortmenleri listesinde 41 sıra geriledi.
Gelir Dairesi Başkanlığı'nın açıklamış olduğu verilere göre Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri belli oldu. İlk iki sıradaki isim adının açıklanmasını istemezken 3. sırada Rahmi Koç yer aldı. Geçtiğimiz yıl 42. sırada yerini alan Acun Ilıcalı ise, yine ilk 100'de yerini aldı.
Geçtiğimiz aylarda Tv8'i sattı iddialarıyla sıklıkla gündeme Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 83. sırada kendine yer buldu. 2017 yılında 83. sırada yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ise, bu yıl ilk 100'e giremedi.
Aylık gelir hesaplaması 6 saat sürermiş: Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna Acun Ilıcalı "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim" yanıtını vermişti.
Kurumlar listesi: Ayrıca 2018 vergilendirme dönemi kurumlar vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması listesinin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.