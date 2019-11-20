Acun Ilıcalı'nın vergi rekortmenleri listesinde yeri belli oldu 41 sıra geriledi

Aylık gelir hesaplaması 6 saat sürermiş: Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna Acun Ilıcalı "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim" yanıtını vermişti.