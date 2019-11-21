Lütfü Türkkan Beştepe'de pazarlık mı yaptı! İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İsmail Küçükkaya'nın Beştepe'ye giderek görüşme yaptığı iddiasını yalanlarken, İYİ Parti'den yapılan açıklamada belli şartlar çerçevesinde AK Parti ile ittifak yapabileceklerini söyleyen Türkkan'a tepki gösterildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, siyasetin gündemine oturdu. Partisinin Bursa il başkanlığında yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı.

Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de Parlamenter Sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için bizde bir fedakarlık yapabiliriz.

Küçükkaya'nın "Türkkan Erdoğan ile görüştü" iddiası

Türkkan ile ilgili bir dikkat çeken iddia da bu sabah FOX TV'deki Çalar Saat Programı'nda İsmail Küçükkaya'dan geldi. Küçükkaya “Türkkan, Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başka bir konu hakkında görüştüler sanırım ama böyle bir görüşme oldu” dedi.

Türkkan yalanladı

Gözlerin çevrildiği Türkkan'dan bu açıklamayla ilgili jet yalanlama geldi. Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Türkkan, Beştepe’ye 29 Ekim resepsiyonu için gittiğini, bunun dışında özel bir görüşme için gitmediğini ifade etti.

"Yanlış ve kabul edilemez"

Türkkan'ın ittifaka sıcak bakan sözleri, İYİ Parti yönetiminin de gündemindeydi. Partiden yapılan yazılı açıklamada "Bu çerçevede Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır" denildi.

"İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu kabil siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, İYİ Parti'nin bu yönetimin beceriksizliğine son vermek ve ülke yönetimini üstlenmek için mücadele ettiği vurgulandı.