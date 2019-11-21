Donald Trump keçeli kalemle not aldı! Hiçbir şey istemiyorum

Azil süreci devam eden ABD Başkanı Donald Trump, soruşturmada tanık olan AB elçisi Sondland'ı televizyonda dinlerken not tuttu. Trump'ın elindeki kağıtta büyük harflerle, "Hiçbir şey istemiyorum." yazdığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci sürüyor. Trump'ın azil süreci için tanıklar tek tek ifade verdi. 'Beyaz Saray'ı en fazla kaygılandıran tanık' olarak nitelenen, ABD'nin Avrupa Birliği elçisi Gordon Sondland da dün dinlendi.

Trump keçeli kalemle not aldı

Trump da bu tanıktan etkilenmiş olacak ki, alelacele keçeli kalemle yazdığı notla basının karşısına çıktı.

Hiçbir şey istemiyorum

Trump'ın aldığı notta, "Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Quid pro quo (verilen bir şey karşılığında alınan bir şey) istemiyorum. (Ukrayna Cumhurbaşkanı) Zelinsky'e doğru olan şeyi yapmasını söyle. ABD Başkanı'nın son sözü bu." ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın adını yanlış yazdı

Bu arada Trump'ın, aldığı notta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin adını yanlış yazdığı görüldü. Ayrıca Amerikan medyası, Trump'ın kaderini değiştirecek bu süreçte basının karşısına hazırlıksız çıkması da eleştiri konusu oldu.

Sık sık yazım hatası yapıyor

Hatırlandığı gibi göreve yeni geldiği tarihte Trump, tuttuğu notlarda El Kaide (Al-Qaeda- 'Alcaida.') yazamamıştı. Eleştirmenler; ABD Başkanı Trump'ın sadece kağıt üzerinde değil, aynı zamanda çok sık kullandığı Twitter'da da yazım hataları yaptığını dile getirdi.