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Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada, duruşma savcısı mahkemenin Yargıtay’ın bozma kararına direnmesini talep etti.

Yargıtay'da mahkumiyet hükümlerinin bozulmasına karar verilen Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Ahmet Şık bugün yeniden yargılanmaya başladı.

Duruşma savcısı, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme başkanı sanıklara Yargıtay'ın bozma ilamına karşı beyanlarını soruyor. 

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