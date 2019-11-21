Süleyman Soylu'dan Murat Karayılan'ı titretecek sözler! Lime lime olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda PKK elebaşı Murat Karayılan'la ilgili PKK'yı tir tir titretecek bir açıklama yaptı. Soylu "Allah'a ve millete yeminimizdir, Murat Karayılan lime lime olacak" dedi.

Soylu, Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 40 yıldır PKK ideolojisinin, Türkiye'yi kardeşliğinden ve istikametinden ayırmaya çalıştığını belirten Soylu, bu konuda bazı kesimlerin meseleyi başka taraflara çekme çabası içinde olduklarını ifade etti.Soylu, "Terör hesabını Kandil'den sorun." diyenlere "Biz hesabını soruyoruz. Allah'a ve millete yeminimizdir, Murat Karayılan lime lime olacak." yanıtını verdi.

Cemil Bayık'tan paraları aktarın talimatı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın, Van'ın Saray Belediyesindeki örgüt elemanlarına "Acilen paraları faturalarla birlikte hemen aktarın." talimatını verdiğinin tespit edildiğini belirten Soylu, "281 bin 845 liralık harcama. Fatura var, iş yok. 314 bin 989 lira...Fatura var, iş yok. 293 bin 124 lira...Fatura var, iş yok. Bunların hepsi şu anda mülkiye müfettişlerinin yaptığı yeni tespit. Parayı tek başkanın imzasıyla hiçbir mal almadan, ihale yapmadan, hiçbir şey ortaya koymadan teker teker alıyormuş gibi gösterip başka taraflara göndermişler." diye konuştu.

HDP'lilerin bununla ilgili sorumluluk duyup duymadıklarını sordu

"Diyarbakır Anneleri"nin, çocuklarının dağa HDP binasından gittiğine yönelik ifadelerini hatırlatan Soylu, HDP'li milletvekillerine bununla ilgili sorumluluk duyup duymadıklarını sordu.

Soylu, "Bugüne kadar hiçbir terör örgütü, emperyalizmin oyuncağı olmamıştır. Emperyalizm, terör örgütlerini kullanmıştır ama ilk kez dünyada bir terör örgütü PKK, emperyalizmin oyuncağı haline gelmiştir." dedi.