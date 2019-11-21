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Yargıtay'dan TÜRKSAT personelini şehit eden sanıklarla ilgili karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasıyla ilgili son dakika kararını verdi. Mahkeme 8'i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal"den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yayınların kesilmesi amacıyla Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine yapılan baskına yönelik davada "anayasayı ihlal"den 12 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Daire, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yayınların kesilmesi amacıyla Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine yapılan baskına ilişkin davada Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 sanık hakkında verdiği kara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) eski personeli Eray Uçkun, İbrahim Altınok, Melih Varol, Mustafa Altunay, Mesut Sancak, Fatih Arslan, Ersan Kuluçlu, Osman Kemal Küçük ile sivil sanıklar Aydın Yavuz, Birol Baki, Burhan Güneş ve Salih Mehmet Dağköy'e "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Asker sanıklara, TÜRKSAT personeli Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da kesinleşti.

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli 8 asker hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hükmedilen 36'şar kez 15 yıl hapis cezasını bozan Daire, bu eylemin birden fazla kişiye karşı tek bir fiille gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılarak bunun tespiti halinde sanıklara yönelik zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekirken her bir mağdur yönünden ayrı ayrı ceza tayinini bozma nedeni yaptı.

Karar bozuldu

Aynı sanıklara nitelikli yağma suçundan 29'ar kez verilen 20 yıl hapis cezaları, indirim yapılarak eksik ceza tayininde bulunulması nedeniyle bozuldu.

Daire, davanın sivil sanıklarından Uğur Özüdoğru'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da sanığın eyleminin "anayasayı ihlal suçuna yardım"ı oluşturduğu gerekçesiyle bozdu. Kararda, Özüdoğru'nun sanıklara aracını tahsis ederek suçun işlenmesini kolaylaştırdığı belirtildi.

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