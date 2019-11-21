Uğurcan Çakır'a teklif geldi mi? Ağaoğlu açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç file bekçileri Uğurcan Çakır'a teklif geldiği iddiaları ile ilgili olarak, "Daha sezonun bitmesine 6-7 ay var. Uğurcan'a teklif geliyor mu diye soruluyor, gelmedi. İnsanları rahatlatacaksa net olarak ifade edeyim" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı.

Burada yapılan konuşmaları dinledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, şu anda içinde bulundukları tabloya göre Avrupa'da gelir anlamında 7. sırada olduklarını ifade ederek, "Buna rağmen 10 büyük lig içinde zarar eden tek ligde bizim ligimiz. Sorun zaten buradan başlıyor. Demekki kulüpler ve harcamalar kontrol edilebilir bir düzeyde değil. Tamamen başarıya endeksli, gelir-gider düzeyine bakmadan yapılan harcamalarla bugün içinden çıkılamaz bir noktaya gelen futbol ekonomisi var. Bizim de en fazla canımızı sıkan ve uğraştığımız konulardan birisiydi. Gelir-gider dengenizi muhafaza etmeden oluşturacağınız bir kulüp ekonomisi sizi hedeflediğiniz başarıya, sürekli para harcayarak uzaklaştırır. Kulübün geleceği de ekonomik olarak ciddi bir tehlikenin içine sokarsınız. Doğru olarak yapılması gereken şeylerin tamamına yakınını zaten biz Trabzonspor Kulübü olarak son 1, 1.5 senedir yapıyoruz. Burada önemli olan şeylerden birisi, kulüpler dernekler yasasına göre yönetildiği için kulüp başkanları ve yöneticilerinin sadece mali genel kurullarda ibra edilip sorumluğunun ortadan kalkmasıdır. Pek doğru bir bakış açısı değildi bu. Biz yönetime geldiğimizin 45. günü yaptığımız olağanüstü genel kurulda tüzüğümüzde önemli değişiklik yaparak, bütçe fazlası harcamalardan kulüp başkanı ve yöneticilerinin sorumlu olduğunu belirttik. Kısacası fazlası bu kişiler tarafından karşılanır. Diğer taraftan UEFA'nın FFP kuralları, yeniden yapılandırma gereği, TFF'nin yeni lisans uygulamasınca limitlerimizin içinde kalarak denk bir bütçe oluşturmaya çalıştık. 40 milyon Euro civarında olan kadro maliyetini 20 milyon Euro bandına kadar çektik. Gelirlerimiz de önemli ölçüde arttı. Bizden önceki döneme göre ürün satışlarımızda da yüzde 350'ye varan bir artış yakaladık. Bizim dönemimize kadar Trabzonspor futbolcu geliri kaleminde önemli açık veriyordu ve borçların büyük kısmı da buradan kaynaklanıyordu. Bir futbol kulübü gayrimenkul işine girerek para kazanmaz. Futbolcu alım satımından para kazanır. Bu bölümde Türk futbol endüstrisi ciddi açık veriyor. 10 TL'ye transfer ettiğimiz bir oyuncuyu birkaç yıl sonra 2 TL'ye satmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da size mali tablolara yansıyor. Ekonomik anlamda da çıkılmaz noktalara getiriyor" dedi.

"Her takım her takımı yenecek güce sahip"

Oynanmadan hiçbir maçın kazanılmadığını belirten Ağaoğlu, "Bizim için her maç aynı zorlukta. Her rakibe biz aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bütün rakiplerimize aynı oranda saygı duyuyoruz. Rakibe saygı duymazsanız her maçı da aynı ciddiyetle oynamadığınız takdirde farklı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ligde şu an itibariyle özellikle zor rakip kolay rakip diye bir şey söz konusu değil. Her takım her takımı yenebilecek güçte. Belki de bizim en zorlandığımız rakiplerimiz, en az galibiyeti olan, alt sıradaki rakipler oluyor. En fazla puanı da bu rakiplere karşı kaybettik. Bu açıdan Ankaragücü maçı son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"Açığı mücadele ederek kapatabiliriz"

Avrupa ve Türk kulüpleri arasında olan kıyas hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Kulüp bütçelerine baktığınız zaman benim 4-5 katım olan, 80-85 milyon Euro olan kulüplerle ben 20 milyon Euro'luk bütçeyle aynı mücadeleyi veriyorum. Aynı hedef için. Aradaki açığı kapatmak için çok farklı şeylere ihtiyaç var. Ancak açığı mücadele ederek kapatabilirsiniz. Taraftar desteğine aynı zamanda da aidiyet duygusuyla mücadele eden futbolcu topluluğuna ihtiyaç var. Bizim maçlardaki mücadele gücü diğer maçlara kıyaslayınca biraz üst düzeyde olduğunu görüyoruz. 10 kişi kaldığımız Alanyaspor maçında bu çok çarpıcı olarak ortaya çıktı. Mücadele gücü bu kadar yüksek olunca, bu kadar fazla efor sarf edince sakatlıkların olması da doğal. Bazıları fiziksel yarıya yakınını da darbeye bağlı. Bunları da düşünerek kadromuzu geniş tuttuk. Sakatlıkları tabii önemli ama netice itibariyle Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan 11 oyuncuyla mücadelenizi sürdürüyorsunuz, bunlar bahane olmamalı" şeklinde konuştu.

"Uğurcan için gelen bir teklif yok"

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır hakkında sorulan soruya cevap veren Başkan Ağaoğlu, "Şu ana kadar bize gelmiş teklif yok. Futbol kulüpleri futbolcu satarak para kazanır ya da kaybeder. Uğurcan'la ilgili teklif yok. Daha 2 ay önce Uğurcan'la 5 yıllık bir sözleşme imzaladık. Kağıt üzerinde bizim 5 yıllık sözleşmemiz olan, altyapımızdan yetişmiş önemli bir değer. Yusuf Yazıcı da öyleydi. Önemli bir paraya gitti. Altyapıdan yetişip bu ücrete yurt dışına giden ilk oyuncu. Önemli olan bu futbolcuların yerini doldurmak ve bunu sürdürülebilir bir hale getirmek. Şunu da söyleyeyim bu tartışmalar biraz erken başladı. İnşallah farklı niyetlere yönelik tartışmalar değilidir bunlar. Bunları takip ve analiz etmek de bizim görevimiz. Daha 2 ay önce 5 yıllık sözleşme imzalamış bir oyuncuyla ilgili 11. haftada bu şeylerin gündeme getirilmesi pek sağlıklı değil. Ayrıca pek iyi niyetli değerlendirmek de mümkün değil. Daha sezonun bitmesine 6-7 ay var. Uğurcan'a teklif geliyor mu diye soruluyor, gelmedi. İnsanları rahatlatacaksa net olarak ifade edeyim" açıklamasında bulundu.



