HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Google'dan reklam kısıtlamaları geldi

Sosyal medya devi Twitter'ın ardından Google'da reklamlar için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

Guardian'da yer alan habere göre, Google artık siyasi reklam verenlerin kullanıcıların siyasi görüşleri baz alınarak hedef reklam kampanyaları düzenlemesine izin vermeyeceğini duyurdu. Başka bir deyişle siyasi reklamlar için yaş, cinsiyet ve lokasyon bazlı hedeflemeler yapılabilecek. Ancak Google siyasi reklam verenler ile bunun dışında bilgi paylaşmayacak. 

Aynı açıklamada şirket, yanlış bilgi içeren reklamlara karşı gerekli adımların atılacağı bilgisinin de altı çizildi. BBC'de yer alan habere göre ise karar bir hafta içinde ilk olarak İngiltere'de yürürlüğe girecek. Şirket Ocak 2020 itibari ile yeni politikasını dünya geneline yayacağını belirtiyor. 

ABD merkezli sosyal medya platformları harekete geçti

ABD'de, 2016'daki seçimlerde Cambridge Analytica skandalı ile kişilerin Facebook'taki hassas verilerine erişilmesi ve bu bilgilerin siyasi reklamlar için kullanılması sonrası 2020 seçimleri öncesi önlemler arttı.

Özellikle son dönemde deepfake (derin sahte) videoların da artması ile 2020 seçimlerinin manipüle edilmemesi için ABD merkezli sosyal medya platformları harekete geçmişti.

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in, şirketinin artık siyasi içerikli reklam almayacağını ilan etmesi ile ilk somut adım atılmış ve gözler, ABD'deki diğer sosyal medya platformlarına çevrilmişti. 

Siyasi eğilimler dikkate alınarak reklamlar gönderilmeye başlandı

Kullanıcıların internet üzerindeki davranışlarını takip ederek, onların ilgi alanlarına ve hassas bilgilerine göre reklam vermeyi sağlayan "hedeflenmiş reklamcılık" ile reklam sektöründe yeni bir aşamaya geçildi.

Herkese aynı reklamın gönderilmesinden ziyade belli kişilere ilgili reklamların gönderilmesini ifade eden bu reklamcılık, siyasilerin de ilgisini çekmişti.

Bu kapsamda seçmenlere yaşadıkları yer, internetteki aramaları, meraklı oldukları konular ve siyasi eğilimleri gibi belli başlı konular dikkate alınarak reklam gönderilmeye başlanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması! Tehdit olsa alır mıyım?
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün
Lütfü Türkkan Beştepe'de pazarlık mı yaptı! İYİ Parti'den açıklama
Donald Trump keçeli kalemle not aldı! Hiçbir şey istemiyorum
Türkiye'ye yatırımı erteleyen Volkswagen'in CEO’sundan küstah açıklama
Falcao ne zaman dönecek? Ahmet Bulut açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Çiftçi zor durumda! Ispanak tarlada 80 kuruşa düştü
2020 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet dini günler takvimi
Numan Kurtulmuş'tan gündemi sarsan CHP iddiasıyla ilgili açıklama!
Ford'a uluslararası 2 prestijli ödül birden
Uğurcan Çakır'a teklif geldi mi? Ağaoğlu açıkladı
Öğretmen ataması 2020 MEB atama takvimi
Yorumlar