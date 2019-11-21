Google'dan reklam kısıtlamaları geldi

Sosyal medya devi Twitter'ın ardından Google'da reklamlar için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

Guardian'da yer alan habere göre, Google artık siyasi reklam verenlerin kullanıcıların siyasi görüşleri baz alınarak hedef reklam kampanyaları düzenlemesine izin vermeyeceğini duyurdu. Başka bir deyişle siyasi reklamlar için yaş, cinsiyet ve lokasyon bazlı hedeflemeler yapılabilecek. Ancak Google siyasi reklam verenler ile bunun dışında bilgi paylaşmayacak.

Aynı açıklamada şirket, yanlış bilgi içeren reklamlara karşı gerekli adımların atılacağı bilgisinin de altı çizildi. BBC'de yer alan habere göre ise karar bir hafta içinde ilk olarak İngiltere'de yürürlüğe girecek. Şirket Ocak 2020 itibari ile yeni politikasını dünya geneline yayacağını belirtiyor.

ABD merkezli sosyal medya platformları harekete geçti

ABD'de, 2016'daki seçimlerde Cambridge Analytica skandalı ile kişilerin Facebook'taki hassas verilerine erişilmesi ve bu bilgilerin siyasi reklamlar için kullanılması sonrası 2020 seçimleri öncesi önlemler arttı.

Özellikle son dönemde deepfake (derin sahte) videoların da artması ile 2020 seçimlerinin manipüle edilmemesi için ABD merkezli sosyal medya platformları harekete geçmişti.

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in, şirketinin artık siyasi içerikli reklam almayacağını ilan etmesi ile ilk somut adım atılmış ve gözler, ABD'deki diğer sosyal medya platformlarına çevrilmişti.

Siyasi eğilimler dikkate alınarak reklamlar gönderilmeye başlandı

Kullanıcıların internet üzerindeki davranışlarını takip ederek, onların ilgi alanlarına ve hassas bilgilerine göre reklam vermeyi sağlayan "hedeflenmiş reklamcılık" ile reklam sektöründe yeni bir aşamaya geçildi.

Herkese aynı reklamın gönderilmesinden ziyade belli kişilere ilgili reklamların gönderilmesini ifade eden bu reklamcılık, siyasilerin de ilgisini çekmişti.

Bu kapsamda seçmenlere yaşadıkları yer, internetteki aramaları, meraklı oldukları konular ve siyasi eğilimleri gibi belli başlı konular dikkate alınarak reklam gönderilmeye başlanmıştı.