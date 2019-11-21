Beştepe'de Erdoğan'la görüşen isim Metin Feyzioğlu mu açıklama geldi

Sözcü Yazarı Rahmi Turan'ın gündeme bomba gibi düşen CHP yazısı sonrası Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen isimler arasında adı geçen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu bir açıklama yaparak iddialara sert tepki gösterdi.

Erzincan’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Erzincan Barosu’nda basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyaset yapmıyorum ve siyaset düşünmüyorum

CHP’li bir siyasetçinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği ve Erdoğan'ın da ona "CHP’nin genel başkanı olmalısın" dediği söylentilerle ilgili Feyzioğlu şöyle konuştu:

Gazetecilik bunu söylemeyi gerektirir

"İsmail Saymaz dün beni aradı ve 'Senin ismin üzerinde de konuşuluyor' dedi. Orhan Uğuroğlu bey aradı duayen gazeteci ve ben dün bir baktım haber kanallarına yine adım geçiyor. Neymiş sayın Rahmi Turan şok şok diye bir haber Cumhurbaşkanı bir CHP'liyi davet etti dedi ki seni gel CHP Genel Başkanı yapayım. Cümle bu. Bu CHP'li kim kim kim acaba. Buyur söyle, gazetecilik bunu söylemeyi gerektirir. Dolayısıyla birbiriyle tamamen ilgisiz, iki konuda yazılmış bir yazının iki parçasında bir yer adım geçiyor.

Okuyan herkes ismim geçince hah diyor

Cumhurbaşkanı'nın külliyeye davet edip seni CHP Genel Başkanı yapalım dediği iddia edilen yerde tabii ki ismim yok. Ama okuyan herkes yukarıda Metin Feyzioğlu ismi geçti ya 'Hah diyorlar Metin Feyzioğlu' Hemen arkasından aynı dakikalarda İsmail Küçükkaya bir tweet atıyor 'Bunu kim diyor acaba' Rahmi Bey'in yazısıyla Türkiye'de gündem olmuyor. O tweetler retweetlenerek Türkiye'ye yayılıyor. Dikkat buyurun bir saat içerisinde arkadaşlarımız tespit ettiler, binin üzerinde robot trol hesabı bu kişi Metin Feyzioğlu diye başlıyor.

Metin Feyzioğlu ile ne alakası olabilir

Ben CHP üyesi değilim arkadaşlar bir tartışma yapılacaksa, o tartışmanın konusu olacak insanların öncelikle CHP'nin kayıtlı üyesi olması lazım. Metin Feyzioğlu ile ne alakası olabilir bunun haber kanalları Metin Feyzioğlu'nu konuşuyor bu kişi Metin Feyzioğlu'mu niye Cumhurbaşkanı ile görüşüyor diye.

Cumhurbaşkanı ile görüşen herkesi dahil mi edeceksiniz?

Cumhurbaşkanı ile görüşen herkesi dahil mi edeceksiniz? Amaç başka bu amaç şudur, Sayın Cumhurbaşkanı 'Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük senaryolar ve saldırılar karşısında Türkiye ittifakını oluşturmalıyız' dedi.

Rahmi Turan iyi niyetli bir şekilde yazmıştır

Sayın Rahmi Turan iyi niyetli bir şekilde yazmıştır, İsmail Küçükkaya benimle ilgisiz retveetlemiştir. Muhtemeldir ki fırsatçı kara propaganda mekanizması buradan Feyzioğlu’na vuralım demişlerdir. Amaç şudur. CHP’ye oy veren, milyonlarca vatansever, cumhuriyetçi, Atatürkçü, terör örgütlerinden nefret eden, terör örgütlerine mesafe koyan vatandaşımız var.

Muharrem İnce gibi CHP’nin içine hiç kimse karışamaz

Şöyle ki mikron kadar buna niyeti olan bir insan olsaydım. Derdim ki Sayın Muharrem İnce gibi CHP’nin içine hiç kimse karışamaz. Bakın ben diyorum yazın; CHP’nin içinde ne oluyor ve ne olacak beni ilgilendirmiyor. Net söylüyorum size ben siyaset yapmıyorum ve siyaset düşünmüyorum.

Bu benim meselem değil

Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı kim olur, genel başkanı ne der, ne zaman değişir ya da bir başka siyasi partinin içişinde ne olur, bu benim meselem değil. Benim meselem olsa olsa size derim ki Cumhurbaşkanı CHP’nin içine karışamaz. Ben bunu demiyorum, bunu CHP’liler söylesin, bu benim meselem değil.

Bu algı operasyonu da diğer operasyonlar gibi ters tepmiştir

Herhalde en açık ispat budur, ismimin bu işin içine karıştırılmasının sebebi de vatansever, Atatürkçü ve terör örgütlerine mesafe koyan CHP’nin milyonlarca seçmeninin Metin Fevzioğlu’na öfke duyup, onun söylediklerine, onun milli birlik çağrısını dinlememesini sağlamaktır. Bir algı operasyonu yürütülmüştür dün. Ama bu algı operasyonu da diğer operasyonlar gibi dün şükürler olsun ters tepmiştir."