Wikipedia'nın ortağı Facebook'a rakip platform kurdu

Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales, Facebook'a rakip olmayı hedefleyerek yeni bir sosyal medya platformu kurdu.

Sosyal medya devi Facebook'a yeni bir rakip geldi. BBC'de yer alan habere göre, Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales dijital ansiklopedide olduğu gibi kar amacı gütmeyen bir sosyal medya platformu kurdu.



Gelirini kullanıcılarının bağışları ve üyelik ücretler, ile sağlayacak olan 'WT:Social' isimli sosyal medya platformu 160 bin üye sayısına ulaştı.



Wales yaptığı açıklamada platformun kullanıcı verilerini satmayacağını ve reklamlar yerine üyelik ücreti ve kullanıcıların bağışlarıyla ayakta kalmaya çalışacağını belirtti.



Haber odaklı bir sosyal ağ olan WT:Social'ın kullanıcıları tıpkı Wikipedia'da olduğu gibi kullanıcıların yanıltıcı olduğunu düşündüğü başlıkları değiştirmelerine izin verecek.



WT:Social için belirlenen üyelik fiyatlar ise İngiltere'de aylık 10 sterlin, yıllık 80 sterlin, Avrupa'da aylık 12 euro, yıllık 90 euro, ABD'de ise aylık 13 dolar, yıllık 100 dolar.

Wales, 2017'de dijital dünyadaki sahte haberlerle mücadele için bağışlarla ayakta durması planlanan 'Wikitribune' adlı haber platformunu kurmuştu.

Ancak platform Ekim 2018'de, gazetecilerden oluşan ekibin çalışmalarına son vermişti.