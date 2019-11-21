ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada

Türkiye'nin S-400 resti sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini iyileştirmesi için S-400'lerden kurtulması gerektiğini söyledi. Açıklamada ayrıca Türkiye'ye hala ABD yaptırımlarının uygulanabileceği de belirtildi

Amerikan Dışişleri'nden bir yetkiliye dayandırılan haberde, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için Türkiye'nin S-400'leri yok etmesi, iade etmesi ya da bir şekilde S-400'lerden kurtulması gerektiği belirtildi.

Gazetecilere verilen brifingte Türkiye'ye hala ABD yaptırımlarının uygulanabileceği de belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı: "İlerlemek için ne yapmaları gerektiğini biliyorlar ve o yapmaları gereken şey de S-400'lerden kurtulmak."

Akar, s-400'ler çalışacak demişti

ABD'li yetkilinin açıklamaları öncasi S-400'lerle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Bu işin şakası yok Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığından şüpheniz olmasın. S-400'de dost düşman tanıma sistemi olacak ve bir sorun yaşanmayacak. S-400'lerin birinci filo 2 batarya intikal etti. Şu anda TSK personelinin eğitimi ve kurulum aşaması gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.