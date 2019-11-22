İnce'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama!

Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'nun doğruladığı görüşmeyle ilgili konuşan İnce, Beştepe'de böyle bir görüşme gerçekleştiğine inanmadığını ifade etti.

Muharrem İnce, Rahmi Turan'ın iddiasını destek çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! İnce, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü ve Beştepe'de böyle bir görüşme olduğuna inanmadığını söyledi.

Sözcü'den Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de CHP'li bir isimle görüştüğü iddiasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. CHP'de Hande Fırat'ın hazırlayıp sunduğu programa mesaj gönderen Muharrem İnce, böyle bir görüşme olduğuna inanmadığını söyledi.

İşte İnce'nin Hande Fırat'a gönderdiği o mesaj;

"Sayın Muharrem İnce'nin şu an bir açıklaması var. Hemen sizlerle paylaşacağım. Sayın Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüm. O kişiyi sordum. Bildiğini söylemedi. Şeref yoksununu açıklayın dedim. Yarın (bugün) ayrıntılı konuşacağım. Bence böyle bir görüşme yok ama Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi karıştırmak istiyor."

CHP'liler bunu nereden biliyor?

Hande Fırat ise CHP liderinin geçtiğimiz hafta kongre süreciyle ilgili söylediklerini hatırlattı ve Kılıçdaroğlu'nun böyle bir iddiayı nereden bildiğini sordu. İşte Fırat'ın açıklamaları;

"Şimdi bir iddia daha var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri. CHP'nin içerisinde nasıl kavga çıkar? Bunun için çalışan ekipleri var. Bunu yeni söylemiyorum, defalarca söyledim. Bakın önümüzdeki süreçte yine masa yine sandalye atılan, yine yumrukların atıldığı bir süreç yaşatmak istiyorlar bize.

Bunlar çok enteresan! CHP bunları nereden biliyor? Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Yani CHP Genel Başkanı "adamlar tutuldu, paralar verildi" iddiasını gündeme getiriyor. "