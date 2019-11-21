Trafik polisine ve jandarmaya ceza yetkisi

Kabahatler Kanunu kapsamında cezası olan ve zabıta ekiplerinin ceza kesebildiği yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek. Kabahatler Kanunu'na göre çevreyi kirletmenin cezası 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun çevre kirliliğine yönelik yaptırımlarını öngören 41. maddesinde, önemli bir değişiklik yapılıyor.

Trafik polisi ve jandarma da ceza kesebilecek

Düzenleme sonrasında, belediye sınırları dışındaki alanlarda çevreyi kirletenlere yönelik trafik polisi ve jandarmanın da ceza kesmesine imkan verileceği belirtildi.

''Belediye sınırları dışında kolluk kuvvetleri karar verir''

Yapılacak değişiklik ile 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu 41. maddede yer alan, ''Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.'' fıkrası, ''Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye sınırları içerisinde belediye zabıta görevlileri, belediye sınırları dışında kolluk kuvvetleri karar verir.'' şeklinde değiştirilecek..

Ceza 5 bin tl'ye kadar çıkabiliyor

Kabahatler Kanunu'na göre çevreyi kirletmenin cezası 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yine kanuna göre, oluşan kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idari para cezasına karar verilmeyebiliyor.