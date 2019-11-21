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Cumhuriyet gazetesi davasında Kadri Gürsel'in beraatına karar verildi

Anadolu Ajansı

Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi. Mahkeme, Kadri Gürsel'in beraatine karar verdi.

Yargıtayın bozma kararının ardından eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direnirken, Kadri Gürsel'in beraatine hükmetti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından yapılan ilk duruşmada, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaası ve sanıkların savunmalarının alınmasının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 12 sanıkla daha önce ilgili verdiği mahkumiyet kararında direndi.

Mahkeme ilk kararında, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan Akın Atalay'ı 7 yıl 13 ay 15 gün, Mehmet Orhan Erinç'i 6 yıl 3 ay, Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ı 7 yıl altışar ay, Bülent Utku'yu 4 yıl 6 ay, Aydın Engin'i 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'yı 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'i 3 yıl dokuzar ay ve Yusuf Emre İper'i 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan Kadri Gürsel'in hükmünün Yargıtayın bozma ilamı doğrultusunda kaldırılmasına ve beraatine hükmetti.

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