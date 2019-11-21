HABER /  HAVA DURUMU

Meteorolojiden Ege bölgesi için yağış uyarısı

Gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanakların, İzmir'in ve Muğla'nın batı, Aydın'ın ise kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyısı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batısında (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de görülecek yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde de (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD DA UYARDI

Konuyla ilgili, AFAD da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

İzmir’in batı, Aydın’ın kıyı ve Muğla’nın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir

Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi
Hulusi Akar: Terör devleti oluşturulması hayali bitti
Trafik polisine ve jandarmaya ceza yetkisi
Güney Koreli Kim Diyarbakır'da gasp edilmek istenirken öldürülmüş
Cumhuriyet gazetesi davasında Kadri Gürsel'in beraatına karar verildi
Nedim Şener 'sızdırıldı' dedi CHP'deki operasyonu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İran karar aldı! O uygulamalar yasaklandı
UNICEF YPG/PKK'nın hapiste tuttuğu çocukların akıbetini araştırıyor
Wikipedia'nın ortağı Facebook'a rakip platform kurdu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez
Pithaya Antalya'da yetişiyor! Tarlada kilosu pazarda tanesi 30 lira
2020 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet dini günler takvimi
Yorumlar