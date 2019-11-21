Hulusi Akar: Terör devleti oluşturulması hayali bitti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda vekillerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaptığımız harekatlar sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 53.8 milyar değerindeki Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda vekillerin sorularını yanıtladı.

Bakan Hulusi Akar, "Yaptığımız harekatlar sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti" ifadelerini kullandı.

MKE'nin özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Akar, şunları söyledi:

"MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek."

Yeni askerlik sistemi

Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil" diye konuştu.

Bedelli askerlik

Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlünün bedelli askerlik için başvurduğunu belirten Akar, 688 milyon civarında bedel tahsis edildiğini bildirdi.

Akar, şunlar kaydetti:

"31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak. Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur."

S-400 süreci

S-400 sürecine ilişkin bilgiler de veren Akar, "S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız" dedi.