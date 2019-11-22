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Caleb Ekuban'ın hedefi Galatasaray

Trabzonspor’un 25 yaşındaki oyuncusu Caleb Ekuban'ın hedefi gelecek haftaki derbi maçıyla sahalara dönmek.

Sezon başından beri sakatlıklarla uğraşan Trabzonspor eksiklerine kavuşuyor. 11 Eylül'de yapılan idmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak tarak kemiğinde kırık oluşan Caleb Ekuban'ın gelecek hafta Galatasaray maçıyla sahalara dönmesi hedefleniyor.

Galatasaray'a özel hazırlanıyor
Sakatlığını tamamen atlatan ancak henüz takımla çalışmalara katılmayan Ekuban'ı yarın Ankaragücü ile oynanacak maçın kadrosuna almayı düşünmeyen teknik direktör Ünal Karaman, özel bir programla golcü futbolcuyu G.Saray maçına hazırlamayı planlıyor.

Hücum hattı güçlenecek
21 kişilik maç kadrosuna alınmasına kesin gözüyle bakılan Ganalı yıldızın takıma dönüşü ile Trabzonspor'un hücum hattı da güçlenecek.

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