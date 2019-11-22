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İYİ Partili Aytun Çıray'dan Bülent Arınç'a: Kumpasın ortağısın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı kızdıracak bir açıklama geldi. Çıray, Bülent Arınç’ı FETÖ'nün Kozmik Oda kumpasının ortağı olmakla suçladı 

Aytun Çıray, Bülent Arınç’a yönelik çok sert değerlendirmelerde bulundu. Çıray, FETÖ’nün 2009 yılında “Bülent Arınç’a suikast yapılacak” iddiasıyla Genelkurmay Başkanlığı’ndaki Kozmik Oda’ya girmesine değinerek, sert bir konuşma yaptı.

Kozmik oda kumpasının ortağı Bülent Arınç

2012 yılının Ocak ayında dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklandığını hatırlatan Çıray, “Kozmik oda kumpasının ortağı Sayın Bülent Arınç’ın bugüne kadar bu konuda tek kelimeyle ifadesi bile alınmadı. Ne hikmetse bizim FETÖ Komisyonunda yazıp çizdiğimiz bütün bu gerçekler bizde var ama Meclis’in şeylerinde bulunamıyor.

Türkiye hem içeride, hem dışarıda bir kuşatma içinden geçiyor

İktidar partisinin en has adamları bile suçluların para karşılığı aklandığı bir FETÖ borsasının varlığından bahsediyor. Bunu Adalet ve Kalkınma Partili saygın milletvekilleri söylüyor. Yani Türkiye'nin hem içeride, hem dışarıda bir kuşatma içinden geçtiğinden şüphe yok” ifadelerini kullandı.

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