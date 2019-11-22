Duran Kalkan'ın taciz görüntülerini TSK'ya verdi korkunç tecavüz
Örgütten kaçarak teslim olan F.Ş., örgüt elebaşlarından Duran Kalkan’ın tacizlerini belgeledi. Kendisinin çektiği, 3 dakika 48 saniyelik video kaydını güvenlik güçlerine teslim etti.
Avukat olma hayaliyle liseyi bitiren, ancak 3 yıl önce kandırılıp dağa kaçırılan Hakkârili F. Ş., götürüldüğü Kandil'de, "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın tecavüzüne uğradı. İki ay önce örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Amara Digor" kod adlı F.Ş. yaşadıklarını anlattı:
"Üniversite sınavına hazırlık için para biriktirmek amacıyla ev temizliği gibi günlük işlere giderken, 'Iraklı yaşlı bir kadına 10 gün refakatçi kalırsan sana 2 bin dolar verecek' diye kandırılıp Kandil'e götürüldüm. Duran Kalkan beni Gare kampında yer altındaki mağarasına götürüp, 'tabulaştırdığın zincirleri kırıp seni özgürleştireceğim' diyerek tecavüz etti. O andan itibaren 3 yıl boyunca bir gün kaçıp, örgütte yaşananları anlatmak için yaşadım.
Ağzından salyalar akarak öpmeye başladı
Bu tecavüzler aralıksız devam etti. Kaçıp yaşadıklarımı anlatmak için Duran Kalkan'ın güvenini kazandım. Bana. 'seni komutan yapacağım çöl güzelim' diyordu. Geçen yıl beni, Hakurk kampında götürdü. Kampın sorumlusu "Helin Dersim" kod adlı kadın yeni gelen erkek ve kızları sıraya dizmişti. Duran kalkan, erkeklerin yüzüne bile bakmadan hızla tokalaşırken, sıra kızlara geldiğinde, adeta ağzından salyalar akarak öpmeye başladı.
Oyun çağında denecek çocuklar bile vardı
Sıradaki 20'ye yakın kızın arasında, daha oyun çağında denecek çocuklar bile vardı. Tek tek sarılıp, kucaklayarak öptü. Elleriyle, dudaklarını yanaklarını sevdi. Ben de, nasıl bir sapık olduğunu göstermek için, o anları görüntüledim.