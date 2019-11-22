ABD'de bir ilk yaşandı! Hasta önce öldürüldü sonra diriltildi

ABD'de bir hasta ilk kez 'askıya alınmış yaşam' durumuna alındı. Beyin fonksiyonları durma noktasına getirilen hasta, 2 saat 'geçici ölüm’ halinde tutulduktan sonra hayata döndürüldü.

ABD'de bilim insanları ciddi şekilde yaralanan hastaların cerrahi müdahalelerine daha fazla zaman yaratmak amacıyla insanları ilk kez "askıya alınmış yaşam" durumuna soktu.

'Geçici ölüm' durumuna sokuluyor

Maryland Üniversitesi'nden uzmanların ağır yaralanmalarda kullanılması amacıyla gerçekleştirdiği teknikle, hasta 2 saate kadar "geçici ölüm” haline sokuluyor. EPR adı verilen yeni teknik sayesinde, hastanın 2 saat kalp atışı olmadan ve oksijensiz biçimde yaşamasının önü açılıyor.

Nasıl uygulanıyor?

Silahla veya bıçakla yaralanma gibi durumlarda başvurulmak için geliştirilen yöntemde, kan farklı bir sıvıyla değiştiriliyor, beyin ve hücre aktivitesi durduruluyor. Vücut sıcaklığı 10 ile 15 derece arasına düşürülüyor. Bu sayede ağır bir koma haline giren vücut, tedavinin tamamlanmasının ardından yeniden yaşama döndürülüyor. Baltimore'da bulunan Maryland Universitesi'nden Samuel Tisherman bu tekniği New York Bilimler Akademisi'nde düzenlenen bir sempozyumda anlattı. Tisherman, en az bir hastada bu yöntemin kullanıldığı söyledi. Yöntemin ağır yaralanmalarda operasyon için doktora zaman kazandıracağı belirtiliyor.