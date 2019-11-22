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Kolombiya'da gündem Falcao: Ona ihtiyacımız var

Sakatlığından dolayı iki aya yakındır sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ülkesinde gündem oldu.

Kolombiya Milli Takımı dün Ekvador'u 1-0 mağlup etti. Ancak hücum bölgesinde sıkıntı çekti, girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Falcao umut oldu
Milliyet'in aktardığı bilgiye göre; ülkede radyo ve televizyon programlarında dün gece gündem bu maç ve kaçan gollerdi. Galatasaray'ın sakat golcüsü, bu noktada ülkesi için umut oldu.

''Sorunumuzu Falcao çözer''
Yıldız isim için futbol yorumcuları "Ona ihtiyacımız var. Bizim gol sorunumuzu Falcao çözer. İyileşir iyileşmez milli takıma çağırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

34 golü bulunuyor
Son olarak hazirandaki Şili maçında oynayan, sonrasında bir daha milli takımda görev almayan Falcao'nun Kolombiya formasıyla 34 golü bulunuyor.

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