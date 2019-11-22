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Fenerbahçe'nin kiralıkları sınıfta kaldı

Fenerbahçe’nin farklı takımlara kiralık olarak gönderdiği 7 futbolcu da beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'de kiralık futbolcuların performansları istenilenin altında kaldı. Kaleci Berke dışında sezon başında başka ekiplere kiralanan 7 futbolcu sadece 62 kez kadroya girerken, bu isimler ancak 34 maçta görev yaptı.

Hiçbiri çare olamadı
Sabah'ın haberine göre; orta saha ve forvet bölgelerinde takımlarına katkı sağlaması beklenen Michael Frey, Barış Alıcı, Allahyar ve Yusuf Mert ise toplam 22 maçta ancak 2 gol bulabildi. Onları da Frey attı... TFF 3. Lig ekibi Modafen'de forma giyen ön libero Batuhan Yılmaz 11 maçın 11'inde de görev yapıp, bir gol buldu.

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